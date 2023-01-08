سیاسة

السويد تتحدث عن صعوبة تلبية جميع الشروط التركية للموافقة على الانضمام للناتو

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أربيل (كوردستان 24)- ذكر رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيشون اليوم الأحد أن بلاده واثقة من أن تركيا ستوافق على طلبها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لكنه أوضح أنه لا يمكنها تلبية جميع الشروط التي تضعها أنقرة لدعم الطلب.

وقال كريستيشون في مؤتمر صحفي بالسويد "تؤكد تركيا أننا فعلنا ما قلنا إننا سنفعله، لكنهم أيضا يقولون إنهم يريدون أشياء لا يمكننا منحها لهم أو لا نريد ذلك".

يأتي هذا في وقت وقعت فيه فنلندا والسويد اتفاقية ثلاثية مع تركيا في 2022 تهدف إلى تجاوز اعتراضات أنقرة على عضويتهما بحلف شمال الأطلسي.

وتقدم البلدان في أيار مايو بطلبين للانضمام إلى الحلف في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، إلا أن تركيا اعترضت واتهمتهما بإيواء مسلحين من بينهم عناصر من حزب العمال الكوردستاني.

ومن بين النقاط العالقة تسليم أشخاص تعتبرهم تركيا "إرهابيين".

وعبرت أنقرة عن خيبة أملها من قرار في أواخر العام الماضي صدر عن محكمة سويدية عليا يوقف طلب تسليم صحفي يُشتبه في أنه من أنصار رجل الدين فتح الله كولن الذي تحمله تركيا المسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة.

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