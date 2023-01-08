وزارة البلديات نفذت العام الماضي 531 مشروعا على نفقتها الخاصة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة أقليم كوردستان أن وزارة البلديات والسياحة نفذت العام الماضي 531 مشروعا في عموم محافظات الاقليم .

وقالت حكومة أقليم كوردستان اليوم الاحد الـ 8 من كانون الثاني في بيان أن وزارة البلديات والسياحة نفذت العام الماضي 531 مشروعا في محافظات ( أربيل ، السليمانية ، دهوك ، حلبجة ، والادارات المستقلة لكل من گرمیان ورابه‌رین وسوران وزاخو ) وعلی نفقة ميزانية ‌ وزارة البلديات والسياحة بقيمة (28,520,592,718) دینار، توزعت هذه المشاريع في قطاعات الطرق والماء والمجاري والسياحة وفي قطاع الطرق 235 مشروعا وفي قطاع الماء 227 والسياحة 18 مشروعا .

وجاء في البيان أيضا إضافة الى هذه المشاريع التي نفذت من ميزانيات الدوائر المعنية مثل الطرق والماء والمجاري والسياحة هناك مشاريع أخرى نفذتها حكومة أقليم كوردستان وخصصت ميزانيات خاصة لها في عموم محافظات الاقليم .

وأعلن ساسان عوني وزير البلديات والسياحة في موقع حكومة أقليم كوردستان انه وفقا للتعليمات المستمرة لرئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني الخاصة بتنظيم الواردات قمنا في وزارة البلديات والسياحة بتنظيم هذه الواردات وفق خطة نهاية عام 2021 ووضعت لعام 2022، وكان هدفنا هو زيادة الواردات بنسبة 35% مقارنة بعام 2021 ، وبذلك أستطعنا لغاية 22 كانون الاول 2022 تسجيل نسبة واردات موسسات وزارة البلديات والسياحة التي وصلت الى 306 مليار و205 مليون دينار ، ووفقنا للخطة التي وضعناها أستطعنا ومقارنة بالعام الماضي زيادة الواردات بنسبة 55% .