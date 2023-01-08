المركزي العراقي يبدأ ببيع الدولار إلى الوزارات عبر "المنصة الإلكترونية"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الأحد عن البدء ببيع عملة الدولار الى الوزارات في أعقاب انطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية.

وجاء في كتاب رسمي وجهه البنك إلى الوزارات، إنه "نظراً لانطلاق عمـل المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجيـة مطلـع العـام الحـالي، يرحب البنك المركزي العراقي بتلبية طلباتكم لتمويل التزامـاتكم وتعاملاتكم وعقـودكم مـع الخـارج بالعملة الأجنبية وبالسعر الرسمي".

ودعا البنك الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى "إرسال الطلبات إلى المصارف المفتوحـة حسابات الوزارات لديها لاتخاذ ما يلزم وفـق السياقات المعتمدة".

وتراجع الدينار بشكل ملحوظ بعد أن وصل أواخر العام المنصرم إلى 1580 ديناراً مقابل الدولار الواحد، على الرغم من أن البنك المركزي حدد سعر الصرف بـ1460 ديناراً مقابل كل دولار.

وتهاوت قيمة العملة العراقية أمام الدولار منذ نحو أسبوعين، بينما سلطت وسائل الإعلام العراقية بصورة مكثفة الضوء على أسباب التراجع المفاجئ.

وبحسب البنك المركزي فإن ارتفاع سعر الصرف ناتج "عن تعديل آلية عمل نافذة بيع العملة الأجنبية وحسب متطلبات التعاملات الدولية".

وأطلقت السلطات العراقية مؤخراً سلسلة إجراءات تضمنت تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر، مما أسهم في ارتفاع طفيف في قيمة الدينار.