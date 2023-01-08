سیاسة

الدفاعات الجوية العراقية تسقط طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الأسد

وكثيراً ما تتعرض قاعدة عين الأسد لقصف صاروخي وبطائرات مسيرة
author_image Kurdistan24 اربیل
الدفاعات الجوية العراقية تسقط طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الأسد
الدفاعات الجوية العراقية تسقط طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الأسد
العراق قاعدة عين الأسد طائرة مسيرة رويترز مصادر عسكرية عراقية

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت مصادر عسكرية عراقية لرويترز، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع في قاعدة عين الأسد الجوية، التي تستضيف قوات من التحالف الدولي ضد داعش، اعترضت طائرة مسيرة وأسقطتها أثناء تحليقها فوق القاعدة.

وأضافت المصادر أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاع أم كانت تحمل متفجرات.

وذكرت أنه لم ترد أنباء عن أضرار أو ضحايا.

وكثيراً ما تتعرض قاعدة عين الأسد لقصف صاروخي وبطائرات مسيرة.

وأعلن العراق رسمياً في التاسع من ديسمبر أن وجود قوات "قتالية" أجنبية في البلاد انتهى مع نهاية العام 2021، وأن المهمة الجديدة للتحالف الدولي استشارية وتدريبية فقط.

ولا يزال 2500 عسكري أميركي وألف عسكري من التحالف منتشرين في ثلاث قواعد عسكرية عراقية، من بينها قاعدة عين الأسد.

وتقوم تلك القوات في الواقع منذ أكثر من عام بدور الاستشارة والتدريب، بعدما دعمت القوات العراقية في حربها ضد تنظيم داعش.

 

 

 

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