العراق يحتل المرتبة الخامسة في استيراد السلع التركية خلال 2022

أربيل (كوردستان 24)- احتل العراق المركز الخامس من بين أكثر الدول استيراداً من تركيا خلال العام المنصرم 2022 بنحو 10.5 مليار دولار.

وبحسب مجلس المصدرين في تركيا، تعد ألمانيا من بين أهم الشركاء التجاريين لتركيا، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

وسجلت الصادرات التركية إلى ألمانيا رقماً قياسياً العام الماضي بواقع 18 ملياراً و910 ملايين دولار.

ويقول مجلس المصدرين إن ألمانيا تعد من بين الدول صاحبة أكبر عدد من الشركات النشطة في تركيا بنحو 7 آلاف و600 شركة.

ولفت إلى أن الصادرات التركية سجلت زيادة بنسبة 6.9 بالمائة في 2022 مقارنة مع العام 2021، ووصلت إلى 18 ملياراً و910 ملايين دولار.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات إليها بواقع 14 ملياراً و362 مليوناً، ثم بريطانيا بـ12 ملياراً و250 مليوناً، وإيطاليا رابعة بـ 11 مليارات و231 مليوناً، والعراق خامساً بـ 10 مليارات و477 مليون دولار.

وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صادرات بلاده سجلت 254.2 مليار دولار في 2022.