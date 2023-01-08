صحة وبیئة

صحة كوردستان تتخذ إجراءات وقائية تخص القادمين من الصين

وتقرر "أخذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة أي انتسارٍ مُحتمل للفيروس الجديد"
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صحة كوردستان تتخذ إجراءات وقائية تخص القادمين من الصين
صحة كوردستان تتخذ إجراءات وقائية تخص القادمين من الصين
کوردستان وزارة الصحة فيروس كورونا السلالة الجديدة الصين

أربيل (كوردستان 24)- ‌اتخذت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، إجراءاتٍ جديدة للوقاية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا للقادمين من الصين إلى الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، إنه "بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين، تقرر أخذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة أي انتسارٍ مُحتمل للفيروس الجديد".

وأضاف البيان أن "القرار الجديد لوزارة الصحة، يشمل إثبات نتيجة سلبية لفحص (بي سي آر)، للقادمين من الصين إلى إقليم كوردستان".

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