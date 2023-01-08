سیاسة

روسيا تعلن عودة 50 عسكريا أسيرا من أوكرانيا بموجب اتفاق

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الحرب في أوكرانيا
الحرب في أوكرانيا
العالم

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن أوكرانيا أعادت 50 عسكريا روسيا أسيرا بعد مفاوضات.

وأضافت أن الجنود المفرج عنهم سيُنقلون جوا إلى موسكو لإعادة تأهيلهم طبيا ونفسيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "في الثامن من كانون الثاني، ونتيجة للمفاوضات، أُعيد 50 عسكريا روسيا، كانوا في خطر مميت أثناء أَسرهم، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".

وأكدت أوكرانيا المعلومات وقالت إن روسيا أفرجت عن 50 عسكريا أوكرانيا في سياق الاتفاق ذاته.

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