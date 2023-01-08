المؤبد لأوكرانية دينت بـ"جلب" الكوكايين إلى مصر

أربيل (كوردستان 24)- قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد، أي 25 عاما في مصر، بحق أوكرانية دينت بـ"جلب" قرابة أربعة كيلوغرامات من الكوكايين إلى مصر، حسب ما قال مسؤول قضائي الأحد لوكالة فرانس برس.

وأكد المسؤول أن محكمة جنايات القاهرة عاقبت السبت "ليدميلا بالاكينا، أوكرانية الجنسية، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه (نحو 3700 دولار)، لقيامها بجلب ما يقارب 4 كيلوغرامات من الكوكايين".

وليس الحكم الصادر السبت نهائيا، إذ يمكن للمتهمة الطعن فيه.

وكانت سلطات مطار القاهرة أوقفت الراكبة الأوكرانية، البالغة 39 عاما والمقيمة بهولندا، آتية من الدوحة في نيسان/ابريل 2022 عندما عُثر بحقائبها على المضبوطات، وأحيلت على النيابة العامة.

وفي حزيران/يونيو، أحالت النيابة العامة بالاكينا على محكمة الجنايات.

وأفاد موقع صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية بأنه "بمواجهة المتهمة بالمضبوطات والتهمة المنسوبة إليها في حضور مندوب سفارة اوكرانيا، أقرت أنها تقابلت مع مصري بالخارج واستغل حاجتها للمال".

وأشارت الصحيفة المصرية إلى أن الشخص المذكور سلمها "الحقيبة التي تحوي المخدر لإدخالها البلاد مقابل 2500 دولار"، فيما لم تكشف التحقيقات الجهة التي كانت المخدرات موجهة إليها.

وقد تصل عقوبة جلب المخدرات من الخارج في مصر إلى الاعدام، إذ قضت محكمة مصرية في أيلول/سبتمبر 2021 بالإعدام بحق ثمانية أجانب ومصريين اثنين بتهمة تهريب طنين من الهيرويين عبر البحر الأحمر.