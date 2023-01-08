قيادي في الديمقراطي الكوردستاني: نحن بانتظار الاتحاد الوطني لعقد اللقاء الثنائي

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هيوا أحمد مصطفى، اليوم الأحد، أن الديمقراطي الكوردستاني بانتظار الاتحاد الوطني لتحديد موعد عقد الاجتماع الثنائي المرتقب بين الطرفين.

وقال هيوا أحمد مصطفى في تصريح لكوردستان 24، "نحن بانتظار الاتحاد الوطني الكوردستاني لتحديد موعد عقد اللقاء الثنائي المرتقب بيننا".

وأضاف القيادي في الديمقراطي الكوردستاني، أنه "سنحل كافة الخلافات العالقة بيننا وبين الاتحاد الوطني الكوردستاني"، لافتاً إلى أنه "من غير المقبول أن يبقى الوضع على حاله".

من جانبه أعلن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني سربست لزكين في تصريحٍ صحفي، الأحد، أن "الحزبين الرئيسيين سيعقدان اجتماعهما الثنائي في القريب العاجل".

وبشأن التغييرات الحكومية أشار لزكين إلى أن "برلمان كوردستان سيجتمع قريباً لمناقشة هذه التغييرات".

وتسلّم برلمان كوردستان من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، يوم السبت، السير الذاتية لثلاثة مرشحين جدد لشغل ثلاث حقائب وزارية.

وعلمت كوردستان 24 أن مسرور بارزاني أرسل، في كتاب رسمي، السير الذاتية للمرشحين الثلاثة لشغل حقائب البيشمركة، والأوقاف والشؤون الدينية، ووزير الإقليم.

ووصلت السير الذاتية إلى هيئة رئاسة البرلمان، وستعرض على البرلمانيين قبل بدء جلسة منح الثقة للمرشحين الثلاثة بـ48 ساعة.

ومن المقرر أن يحل ريباز بيركوتي محل شورش إسماعيل وزيراً للبشمركة، في حين سيحل أحمد كاني محل بشتيوان صادق وزيراً للأوقاف، أما أحمد عسكري فسيخلف خالد شواني وزيراً للإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد.