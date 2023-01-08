وزير الخارجية العراقي يبحث مع السفير الفرنسي الاستعدادات الجارية لزيارة السوداني إلى باريس

أربيل (كوردستان 24)- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الأحد، الاستعدادات الجارية لزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ إلى باريس نهاية الشهر الحالي، والتي تهدف إلى مُناقشة التحديات الإقليميَّة والدوليَّة وتحقيق المصالح المُشترَكة والتأكيد على دور العراق الحيويّ لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، إنه "جاء ذلك خلال استقبال الوزير للسفير الفرنسيّ في بغداد ايريك شوفالييه، اليوم الأحد المُوافق 2023/1/8، في مكتبه في مبنى وزارة الخارجيَّة".

وأضافت، أنه "جرى خلال اللقاء أيضاً بحث المواضيع ذات الاهتمام المُشترَك بين بغداد وباريس وبما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين، كما تناول اللقاء التنسيق والتعاون لتحقيق الزيارات المُتبادلة عالية المُستوى بين مسؤولي كلا البلدين في إطار التعاون الثنائيّ المُشترَك بين البلدين الصديقين".