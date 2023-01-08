اقتصاد

محمد تميم: الاستقرار الأمني أساس لتحقيق التنمية في العراق

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222525
العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير التخطيط العراقي محمد تميم اليوم الأحد إن الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد يمثل أساساً لتحقيق التنمية.

وأضاف في بيان أصدره بمناسبة ذكرى تأسيس الشرطة العراقية إن "الوضع الأمني في بلدنا، أكثر استقراراً، والحياة أكثر ألقاً، وما إقامة بطولة خليجي 25 في البصرة، إلّا دليل، على عظمة البطولات وحجم التضحيات، وضخامة الجهود التي قدمها رجال الشرطة الأبطال".

وأكد أن "هذا الاستقرار الأمني الذي ينعم به العراق، كان وسيبقى مرتكزاً أساسياً لتحقيق التنمية في العراق".

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