وفاة روبرتو ديناميت الهداف التاريخي للدوري البرازيلي عن 68 عامًا

أربيل (كوردستان 24)- توفي روبرتو ديناميت، الهداف التاريخي للدوري البرازلي لكرة القدم، عن 68 عامًا بعد معاناته مع سرطان الأمعاء، وفق ما أعلن ناديه السابق فاسكو دا غاما الاحد.

غردّ النادي الواقع في ريو دي جانيرو عبر حسابه على تويتر "لقد علم فاسكو دا غاما بأسف عميق أن أعظم اللاعبين قد رحل يوم الأحد. كرّس كارلوس روبرتو دي أوليفيرا، الملقب بديناميت، 29 عامًا من سنواته الـ68 للنادي، كلاعب ورئيس. أرقد بسلام".

ولد ديناميت في دوكي دي كاشياس، إحدى ضواحي ريو الفقيرة، وتخرج من فرق الشباب في فاسكو دا غاما، وسجل 708 أهداف في 1110 مباراة للنادي بين عامي 1971 و1979 وفي فترة ثانية بين 1980 و1993.

لا يزال يحمل الرقم القياسي لأفضل هداف في الدوري البرازلي (190)، متقدمًا بفارق كبير عن لاعب فلومينينسي السابق فريد (158).

حصل على لقب "ديناميت" عندما كان في سن الـ17 عامًا، بعد أن هز الشباك لأول مرة لفريق فاسكو الأول في ملعب ماراكانا.

في اليوم التالي، عنونت صحيفة جورنال دوس سبورتس "انفجر الديناميت الصغير".

كان منافسًا كبيرًا لزيكو نجم فلامنغو وفاز ديناميت بلقب الدوري البرازيلي عام 1974.

على الصعيد الدولي، سجل 20 هدفًا في 38 مباراة للسيليساو ولعب في مونديالي 1978 و1982.

انضم الى برشلونة الاسباني في عام 1979 لكنه فشل في الارتقاء الى المستوى وعاد إلى فاسكو في العام التالي.

بعد اعتزاله، شغل ديناميت منصب رئيس فاسكو وانخرط أيضًا في السياسة وانتُخب نائبًا عن ولاية ريو خمس مرات.

في 29 كانون الاول/ديسمبر، غرّد غداة وفاة مواطنه الاسطورة بيليه "مثلي الأبدي" الذي توفي بعد معاناة مع السرطان أيضًا.