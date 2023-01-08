فؤاد حسين لنظيره الكويتي: ما حدث في افتتاح خليجي 25 لن يؤثر على علاقات البلدين

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد إن ما حدث من أمور تنظيميَّة خلال افتتاح خليجي 25 لن يؤثر على متانةِ العلاقة بين العراق ودولة الكويت، وبالأخص على المُستوى الرياضيّ.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفيّ أجراه فؤاد حسين مع نظيره الكويتيّ سالم عبدالله الجابر الصباح، حسبما ذكرته وزارة الخارجية في بيان.

وجاء في البيان أن فؤاد حسين "أشاد بدعم دولة الكويت لإقامة بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة، سواء من خلال زيارة رئيس الإتحاد الكويتيّ عبدالله الشاهين، والوفد المُرافق له لملعبيّ البطولة، قبل إقامتها بنحو 3 أسابيع، أو بتواجد المنتخب الكويتيّ لملاقاة منتخب العراق وديًا في ملعب الميناء الأولمبيّ".

وأشار الوزير إلى "الصعوبات التي واجهت الوفد في دخول ملعبِ جذع النخلة، وما نتجَ عنه من مُغادرةِ ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبيّة الشيخ فهد الناصر، وكذلك رئيس الإتحاد الكويتيّ وأعضاء مجلس الإدارة".

من جانبه، أعرب وزير الخارجيَّة الكويتيّ، عن خالص تهانيه للعراق بـ "نجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي"، مُثمنًا "الاستعدادات والإمكانيات الكبيرة والمُتميزة والعاليّة التي أتاحتها الجهات المُختصة في العراق لهذا الحدث الرياضيّ".