إسرائيل تلغي بطاقة الشخصيات المهمة من وزير فلسطيني

أربيل (كوردستان 24)- ألغت إسرائيل اليوم الأحد بطاقة خاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تسهل تحركاته في الضفة الغربية ومحيطها في سياق ردها على جهود فلسطينية لإشراك محكمة العدل الدولية في الصراع.

وأعلن مجلس الوزراء الأمني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن سلسلة من الخطوات، من بينها أيضا استخدام الأموال الفلسطينية في تعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين وفرض تعليق على إنشاءات فلسطينية في بعض المناطق بالضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل.

وقال مكتب وزير الخارجية إن حرس الحدود الإسرائيلي صادر بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة بالمالكي لدى عبوره إلى الضفة الغربية المحتلة قادما من الأردن.

وقال نتنياهو في تصريحات لمجلس الوزراء إن القرار تضمن "عقوبات على شخصيات فلسطينية بارزة" وإجراءات أخرى، مردفاً "تروج السلطة الفلسطينية لقرار متعصب مناهض لإسرائيل في الأمم المتحدة".

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس السبت أن بطاقات الشخصيات المهمة لثلاثة مسؤولين فلسطينيين كبار آخرين ألغيت ردا على زيارتهم فردا من أقلية عرب إسرائيل أفرج عنه بعدما قضى 40 عاما في السجن لقتله جنديا إسرائيليا.

وتسهل البطاقات، التي تصدر بموجب اتفاقات مؤقتة مع إسرائيل تعود لتسعينيات القرن الماضي، التحرك عبر حدود الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل مع الأردن ومن الأراضي التي يديرها الفلسطينيون إلى داخل إسرائيل.

وصادرت إسرائيل بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة بالمالكي في 2021 بعد عودته من اجتماع للمحكمة الجنائية الدولية. ولم يتضح على الفور متى استعاد البطاقة أو سبب استعادتها.