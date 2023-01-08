وفاة الروائي الأمريكي راسل بانكس عن 82 عاما

أربيل (كوردستان 24)- توفّي الروائي الأمريكي راسل بانكس، أحد أبرز وجوه الأدب المعاصر المعروف بتركيزه على الطبقة العاملة، عن 82 عاما إثر صراع مع السرطان.

ونشرت الكاتبة جويس كارول أوتس تغريدة الأحد جاء فيها أن بانكس "مات هانئا في منزله في شمال ولاية نيويورك".

وأضافت في تغريدتها أن "أعماله بمجملها كانت استثنائية".

وقد عُرف بانكس الذي خاض مجال الرواية والقصص القصيرة والشعر بسردياته لصعوبات الطبقة الكادحة في مجابهة الفقر وإدمان المخدرات والمشاكل الطبقية والعرقية.

وحاز كاتب "الانجراف القاري" و"مفرّق الغيوم" جائزة جون-دوس-باسوس سنة 1995، فضلا عن تكريمات أخرى.

وشكّل عملان له موضوع فيلمين روائيين لقيا استحسان النقاد.