كأس إنكلترا: محرز يقود سيتي لاكتساح تشلسي برباعية وبلوغ الدور الرابع

أربيل (كوردستان 24)- جدّد مانشستر سيتي فوزه على تشلسي واكتسحه برباعية نظيفة الأحد، بينها ثنائية للجزائري رياض محرز، على ملعب الاتحاد، ليعبر إلى الدور الرابع من كأس إنكلترا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل الأهداف محرز من ضربة حرة رائعة (23)، الأرجنتيني خوليان ألفاريس من ركلة جزاء (30)، فيل فودن (38) قبل أن يختتم الجزائري المهرجان بركلة جزاء (85).

وأسقط سيتي مضيفه تشلسي في معقله في لندن 1-0 الخميس بهدف محرز ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري، ملحقاً به الهزيمة السادسة في البرميرليغ هذا الموسم، علماً أنه أخرجه أيضاً في وقت سابق من الموسم من الدور الثالث لكأس الرابطة.

ويعاني فريق المدرب غراهام بوتر هذا الموسم، إذ يحتل المركز العاشر على بُعد 10 نقاط من أول المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

واكتفى تشلسي بفوز واحد في أربع مباريات في جميع المسابقات منذ استئناف المنافسات بعد مونديال قطر، كان على بورنموث في الدوري في أواخر العام الفائت.

من جهته، حقق سيتي فوزه الرابع في خمس مباريات في جميع المسابقات، إذ تعثر مرة واحدة خلال التعادل مع ايفرتون في الدوري.

وبعد أن أقصى ليفربول من الدور الرابع لكأس الرابطة (3-2)، يستعد لمواجهة مضيفه ساوث هامبتون الأربعاء في ربع النهائي، قبل أن يحل على غريمه وجاره يونايتد في ديربي مانشستر السبت المقبل في الدوري، علماً أن أربع نقاط تفصل بين صاحبي المركز الثاني والرابع.

وهيمن سيتي، بغياب هدافه النروجي إرلينغ هالاند وصانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين، على الشوط الأول وتحصل محرز بنفسه على ركلة حرة على الجهة اليمنى خارج المنطقة إثر عرقلة من لويس هول، ترجمها رائعة بيسراه في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا (23).

وتسبب الألماني كاي هافيرتس بركلة جزاء إثر لمسة يد انبرى لها ألفاريس وسددها إلى يمين أريسابالاغا الذي كان قريباً من التصدي لها (30).

وأحرز فودن الثالث لأصحاب الأرض بهدف جماعي رائع بعد تبادل مميز للكرة بين اللاعبين وصلت على إثره إلى محرز على الجهة اليمنى، ومنه إلى كايل ووكر الآتي من الخلف، تابعها عرضية إلى فودن وسط المنطقة أسكنها الشباك (38).

وسجل محرز الهدف الرابع لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا من ركلة جزاء تحصل عليها فودن إثر عرقلة من المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي (85).

وتأهل أيضاً الأحد إلى الدور الرابع ستيفينيدج الذي فاجأ أستون فيلا بهدفين متأخرين (2-1) ودربي كاونتي وستوك سيتي وبلاكبيرن روفرز ووولسول.

قبل مباراة سيتي، أقيمت قرعة الدور الرابع الذي سيقام بين 27 و30 كانون الثاني يناير الحالي وجاءت على الشكل التالي:

مانشستر يونايتد - ريدينغ

مانشستر سيتي - أرسنال أو أوكفسورد يونايتد

بريستون نورث أند - توتنهام

ساوثمبتون - بلاكبول

ريكسهام - شيفيلد يونايتد

أيبسويتش تاون - بيرنلي

لوتون تاون أو ويغان أثلتيك - غريمسبي تاون

دربي كاونتي - وست هام يونايتد

ستوك سيتي - ستيفينيدج

بلاكبيرن روفرز - فوريست غرين روفرز أو برمينغهام سيتي

وولسول - ليستير سيتي

شيفيلد وينسداي - فليتوود تاون

بريستول سيتي أو سوانسي سيتي - شيستيرفيلد أو وست بروميتش ألبيون

برايتون - ليفربول أو ولفرهامبتون

فولهام - سندرلاند

بورهام وود أو أكرينغتون ستانلي - كارديف سيتي أو ليدز يونايتد