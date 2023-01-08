أنصار رئيس البرازيل السابق يقتحمون الكونغرس وقصر الرئاسة في برازيليا

أربيل (كوردستان 24)- أظهر تسجيل فيديو تداولته جماعات مرتبطة بالرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو ولقطات من محطات محلية أن أنصار بولسونارو اقتحموا حاجزا لقوات الأمن واجتاحوا مقرات وزارات ومبنى الكونغرس في برازيليا.

وذكرت (سي.إن.إن برازيل) أن المحتجين اقتحموا أيضا مرآبا للسيارات في قصر بلانالتو الرئاسي.

ورئيس البرازيل الحالي لويس أناسيو لولا دا سيلفا في زيارة رسمية حاليا لولاية ساو باولو.

ويحتجّ هؤلاء المتظاهرون على عودة اليساري إيناسيو لولا دا سيلفا رئيساً للبرازيل الأسبوع الماضي بعدما تقدّم على بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 30 تشرين الأول أكتوبر.