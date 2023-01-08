سیاسة

العثور على مقبرة جماعية جديدة في سنجار

وأضاف ناجي خاجي أنه "تم العثور على رُفات مجموعة من الضحايا دون معرفة أعدادهم"
author_image Kurdistan24 اربیل
العثور على مقبرة جماعية جديدة في سنجار
العثور على مقبرة جماعية جديدة في سنجار
کوردستان مقابر جماعية رفات الإيزيديين سنجار داعش

أربيل (كوردستان 24)- عثر أهالي مجمع سيبا شيخ خدر في حدود قضاء سنجار، اليوم الأحد، على مقبرة جماعية جديدة، تحتوي على رُفات عددٍ من ضحايا الإيزيديين، الذين أعدمهم تنظيم داعش عام 2014.

وقال الناشط الإيزيدي ناجي خاجي في تصريح، إن "المقبرة التي تم العثور عليها تقع في حدود مجمع سيبا شيخ خدر في جنوب جبل سنجار".

وأضاف ناجي خاجي أنه "تم العثور على رُفات مجموعة من الضحايا دون معرفة أعدادهم"، مشيراً إلى أنه "تم إخبار مسؤولي المنطقة والجهات المسؤولة بالعثور على هذه المقبرة".

بعد تحرير سنجار ونواحيها من يد تنظيم داعش، تم العثور على عددٍ من المقابر الجماعية التي تحتوي رُفات الإيزيديين، الذين ارتكب بحقهم التنظيم جرائم مروعة.

 

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف