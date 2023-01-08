العثور على مقبرة جماعية جديدة في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- عثر أهالي مجمع سيبا شيخ خدر في حدود قضاء سنجار، اليوم الأحد، على مقبرة جماعية جديدة، تحتوي على رُفات عددٍ من ضحايا الإيزيديين، الذين أعدمهم تنظيم داعش عام 2014.

وقال الناشط الإيزيدي ناجي خاجي في تصريح، إن "المقبرة التي تم العثور عليها تقع في حدود مجمع سيبا شيخ خدر في جنوب جبل سنجار".

وأضاف ناجي خاجي أنه "تم العثور على رُفات مجموعة من الضحايا دون معرفة أعدادهم"، مشيراً إلى أنه "تم إخبار مسؤولي المنطقة والجهات المسؤولة بالعثور على هذه المقبرة".

بعد تحرير سنجار ونواحيها من يد تنظيم داعش، تم العثور على عددٍ من المقابر الجماعية التي تحتوي رُفات الإيزيديين، الذين ارتكب بحقهم التنظيم جرائم مروعة.