سیاسة

زيلينسكي: القوات الأوكرانية صامدة في مدينتين رئيسيتين

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العالم روسيا أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن القوات الأوكرانية تصد الهجمات المتواصلة على مدينة باخموت في منطقة دونباس الشرقية وتحتفظ بمواقعها في سوليدار القريبة في ظروف "صعبة جدا".

وأضاف زيلينسكي في خطابه المصور مساء اليوم "باخموت صامدة على الرغم من كل شيء، وعلى الرغم من تدمير معظم المدينة بسبب الغارات الروسية، فإن جنودنا يصدون المحاولات الروسية المستمرة للتقدم".

وقال "سوليدار صامدة بالرغم من الدمار الهائل والأمور صعبة جدا".

وانتقد زيلينسكي مجددا ما قال إنه عدم احترام روسيا للهدنة التي أعلنتها بمناسبة عيد الميلاد عند المسيحيين الأرثوذكس بشنها هجمات على المدن الأوكرانية.

وقال "قصف الروس خيرسون بالذخيرة الحارقة بعد عيد الميلاد مباشرة"، في إشارة إلى مدينة في الجنوب انسحبت منها القوات الروسية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.

وأضاف "غارات على كراماتورسك ومدن أخرى في دونباس، على أهداف مدنية وفي الوقت نفسه الذي أعلنت فيه موسكو عن ’سكوت’ مفترض من جانب جيشها".

 

 

 

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