مسلحون يختطفون 32 شخصا من محطة للقطارات بجنوب نيجيريا

أربيل (كوردستان 24)- قال مكتب حاكم ولاية إيدو في جنوب نيجيريا اليوم الأحد إن مسلحين يحملون بنادق كلاشنيكوف خطفوا أكثر من 30 شخصا من محطة للقطارات في الولاية.

والهجوم هو أحدث مثال على تزايد انعدام الأمن الذي انتشر تقريبا في كل ركن من نيجيريا، وهي أكبر دول القارة الأفريقية من حيث عدد السكان، مما شكل تحديا للحكومة قبل انتخابات رئاسية تجرى في شباط فبراير المقبل.

وقالت الشرطة في بيان إن رعاة ماشية مسلحين هاجموا محطة توم إيكيمي عصر اليوم، بينما كان الركاب ينتظرون قطارا متجها إلى واري وهي مركز نفطي في ولاية دلتا القريبة.

وأضافت الشرطة أن بعض الأشخاص في المحطة أصيبوا بأعيرة نارية خلال الهجوم.

وقال مفوض المعلومات بولاية إيدو إن الخاطفين أخذوا 32 شخصا لكن واحدا تمكن من الفرار.

وتابع "في الوقت الحالي يكثف رجال الأمن من الجيش والشرطة وكذلك رجال شبكة الحراس والصيادين عمليات البحث والإنقاذ... نحن واثقون من أن الضحايا الآخرين سيتم إنقاذهم في الساعات المقبلة".

واغلقت هيئة السكك الحديدية النيجيرية المحطة حتى إشعار آخر ووصفت وزارة النقل الاتحادية عمليات الاختطاف بأنها "بربرية".