ترودو يؤكد نية حكومته إحقاق العدالة لضحايا الطائرة الاوكرانية

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأحد رغبة حكومته في إحقاق العدالة لضحايا تحطم طائرة بوينغ الأوكرانية التي أسقطها الجيش الإيراني، وذلك خلال حفل في تورونتو في الذكرى الثالثة للحادثة.

وقال ترودو أمام جمهور من أفراد عائلات ضحايا الرحلة "بي اس 752"، "نواصل السعي لبذل المزيد من الجهود لنتأكّد من أن هذا النظام الوحشي والقاتل سيُحمّل المسؤولية كاملةً".

وأضاف "حصلت هذه المأساة بسبب الاستخفاف الكامل للنظام الإيراني بحياة الناس".

ونُظّمت الأحد تجمّعات لإحياء ذكرى المأساة، في مدن كندية عدة.

في الثامن من كانون الثاني/يناير 2020، أسقطت القوات المسلحة الإيرانية طائرة كانت متّجهة من طهران إلى كييف، ما أسفر عن مقتل 176 شخصًا بينهم 55 كنديًا و30 مقيمًا دائمًا في كندا.

ولم تقرّ السلطات الإيرانية إلا بعد ثلاثة أيام بأنها أسقطت الطائرة "عن طريق الخطأ".

وذكّر ترودو بأن كندا إلى جانب أوكرانيا والسويد وبريطانيا، أعلنت أواخر كانون الأول/ديسمبر أنها أخطرت إيران بوجوب الخضوع للمحاسبة. وأوضح أن في حال لم تمتثل إيران لهذه الآلية في الأشهر الستة المقبلة، فإن الدول الأربع سترفع القضية إلى محكمة العدل الدولية لإرغام إيران على صرف تعوضيات لعائلات الضحايا.