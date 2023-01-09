ارتفاع أسعار الدولار في أسواق إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأثنين، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 157.100 دينار عراقي

100 يورو = 167.000 دينار عراقي

100 جنيه إسترليني = 190.000 دينار عراقي

100 ليرة تركية = 8400 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 3700 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2027 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 470.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 415.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 355.000 دينار عراقي