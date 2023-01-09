صحيفة سورية: لا مواعيد محددة حتى الآن للقاء بين وزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا

أربيل (كوردستان24)- نفت صحيفة "الوطن" السورية، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن لقاء وزاري مرتقب يجمع وزراء خارجية سورية وروسيا وتركيا في موسكو هذا الأسبوع.

وقالت صحيفة "الوطن"، نقلا عن مصادر، أنه "لا يوجد حتى الآن مواعيد محددة لعقد لقاء بين وزيري خارجية سورية وتركيا، وكل ما ينشر حتى الآن لا أساس له من الصحة".

وأشارت إلى أن "الأمر مرتبط بسير عمل اللجان المختصة التي تم تشكيلها عقب اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا في موسكو نهاية الشهر الفائت، والتي تهدف لمتابعة ضمان حسن تنفيذ ومتابعة ما جرى الاتفاق عليه خلال اللقاء".

وأول من أمس قال المتحدث باسم رئاسة الإدارة التركية إبراهيم قالن: إن تركيا ستواصل مسار اللقاءات مع الدولة السورية، من "أجل مصالحها ومصالح الشعب السوري وسلامته"، مشيراً إلى أن "الخطوات الملموسة التي سيتم الإقدام عليها، هي التي ستحدد سير هذا المسار لاحقاً".

وأوضح أنه "قد تُعقد بعض اللقاءات المتممة استكمالاً للقاء الأول، وسيكون هناك اجتماع لوزراء الخارجية؛ لكن لم يتحدد موعده بعد".

وبعد سنوات من الجمود السياسي وصل إلى حد العداء بين سوريا وتركيا، تعيش العلاقات بين البلدين في الأيام الأخيرة نوعا من الدفء تجلى عبر سلسلة من اللقاءات التي جمعت مسؤولين كبار من النظامين والتي يمكن أن تقود في المستقبل القريب إلى لقاء تاريخي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد.

وتم تنظيم اللقاء الأول في موسكو بنهايات 2022، بحضور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والتركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس.