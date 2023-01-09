خليجي25| العراق والسعودية.. صراعٌ على صدارة المجموعة

أربيل (كوردستان 24)- يخوض المنتخبان العراقي والسعودي، اليوم الاثنين، مواجهةً مرتقبة للصراع على صدارة المجموعة الأولى لبطولة خليجي25، المستمرة حتى الـ 19 من يناير كانون الثاني الجاري.

ويدخل منتخب العراق المباراة التي ستجرى على ستاد البصرة الدولي، بنقطة واحدة من تعادلٍ سلبي أمام عُمان، في مباراتهما الافتتاحية.

في حين يمتلك المنتخب السعودي ثلاث نقاط من فوزٍ مستحق على المنتخب اليمني بثنائيةٍ نظيفة، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وتقابل المنتخبان، 7 مرات على مستوى بطولات كأس الخليج، تربّع خلالها أسود الرافدين في عدد مرات الفوز بـ 5 انتصارات، مقابل فوزين اثنين للأخضر السعودي.

ويتطلع المنتخب السعودي لحصد الفوز الثاني وحسم تأهله إلى دور الأربعة بالبطولة بشكلٍ رسمي، بينما يطمح العراق في تحقيق أول فوزٍ قد يمنحه صدارة المجموعة.