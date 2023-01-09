سیاسة

التيار الصدري يقرر إقامة صلاة جمعة في بغداد وجميع المحافظات

author_image سوار أحمد
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العراق التيار الصدري صلاة الجمعة بغداد

أربيل (كوردستان24)- قرر التيار الصدري، اليوم الاثنين، إقامة صلاة جمعة في بغداد وجميع المحافظات.

وذكرت الوثيقة الصادرة عن مكتب التيار الصدري، "بمناسبة الذكرى السنوية للفتح المبين واللسـان الناطق باسـم الله ورسـوله واميـر المـؤمنين، تقرر أقامـة صـلاة الجمعة المباركـة فـي عمـوم الـعـراق والتـي أخرجـت مـن الظلمـات الـى النـور علـى يـد ولـي امـر المسلمين الشهيد السعيد السيد محمد الصدر (قدس سره) والتي تزامنـت مـع الـولادة المباركة لمولاتنـا الزهراء (عليها السلام)".

واضافت تقرر أن تكـون الجمعة القادمـة جمعـة موحـدة فـي عمـوم المحافظـات وكـلا فـي محافظته فلا تقصروا في إحياء هذه الذكرى وفاء لدماء محييها، وأن تكون الجمعة الموحدة في محافظة بغداد في مدينة الصدر.

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