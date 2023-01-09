الخارجية الإيرانية: زيارة مرتقبة لإبراهيم رئيسي إلى سوريا وتركيا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأثنين، عن خطط مرتقبة لزيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى سوريا وتركيا، وذلك بعد تلقيه دعوات من البلدين، دون تحديد موعد محدد للزيارة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، ان "الحكومة تدرس زيارة رئيس الجمهورية إلى سوريا وتركيا في المستقبل، نظرًا لتلقي دعوات بهذا الخصوص".

ووصف كنعاني العلاقات بين طهران ودمشق بـ "الممتازة"، مصرحًا بأن هناك محادثات تجري بين كبار المسؤولين الإيرانيين والسوريين، وأن إيران تؤكد على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وبحسب ما ذكر موقع وزارة الخارجية، فإنه جرى اتصال بين وزير الخارجية الإيراني، أمیر عبداللهیان، ونظيره السوري، فيصل المقداد، تبادلا فيه "العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين والتنسيق العالي القائم بينهما على مختلف المستويات لما فيه مصلحة الشعبين في سوريا وإيران".

وقال الموقع ان المقداد أثنى على "الدور الإيراني الهام في دعم صمود الشعب السوري وفي مساعدة سوريا من خلال دورها الفعال على مختلف المستويات، وخاصة في اجتماعات صيغة أستانا، التي حققت إنجازات على أرض الواقع".

ويأتي الإعلان الإيراني تزامنا مع التطورات في العلاقات بين دمشق وأنقرة، والتي وصلت درجة اللقاء الوزاري، الأول من نوعه منذ بدء الثورة السورية، في موسكو بين وزير الدفاع التركي ونظيره في الحكومة السورية، والإعلان التركي أيضًا عن لقاء مشابه مرتقب على صعيد وزراء الخارجية، وصولًا إلى لقاء يجمع أردوغان وبشار الأسد.