أمن

وزير الدفاع العراقي : نخطط لفتح جامعة للخطوط الجوية ، ولدينا علاقات جيدة مع وزارة البيشمركة

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أربيل (كوردستان 24 ) - كشف وزير الدفاع العراقي عن خطط لفتح جامعة خاصة للخطوط الجوية ، كما وصف مستوى العلاقات بين وزارة البيشمركة والجيش العراقي بالجيدة جدا .

وتحدث  وزير الدفاع العراقي ثابت محمد علي اليوم الاثنين 9 كانون الثاني 2023 في مؤتمر صحفي حول طبيعة العلاقات بين وزارة البيشمركة والجيش العراقي وحماية المناطق الحدودية وأجاب عن أسئلة الصحفيين ، كاشفا عن وجود خطط لفتح جامعة خاصة للخطوط الجوية هذا العام .

وأكد ثابت محمد أن  العلاقات بين الجيش العراقي ووزارة البيشمركة بانها  جيدة جدا مشيرا أن رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق عيسى عُزير شارك في العديد من الاجتماعات المهمة  المشتركة بين وزارة الدفاع العراقية ومجلس الامن الوطني .

وحول حماية المناطق الحدودية أشار وزير الدفاع العراقي أن مهمة حماية هذه المناطق وفقا لقرارات مجلس الامن الوطني تقع على عاتق وزارة الداخلية والقوات الامنية .

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