أمن

العراق| اعتقال مسؤول حكومي رفيع المستوى بتهمة الابتزاز

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مبنى مجلس القضاء الأعلى في العراق- أرشيفية
مبنى مجلس القضاء الأعلى في العراق- أرشيفية
العراق هيئة النزاهة صلاح الدين فساد ابتزاز

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الاثنين، عن اعتقال رئيس هيئة استثمار محافظة صلاح الدين، بتهمة الابتزاز والمساومة، وتوقيف آخرين على ذمّة التحقيق.

وأكّدت الهيئة على موقعها الرسمي، أنها تمكّنت من "ضبط خمسة متّهمين متلبّسين بالجرم المشهود أثناء تسلّمهم 49 ألف دولار من أصل 100 ألف من أحد المُشتكين تعرَّض للابتزاز والمساومة".

وأشارت الهيئة أن المبلغ كان "لقاء إعادة تفعيل الإجازة الاستثماريَّة الممنوحة لمشروع إنشاء مُجمعٍ سكنيٍّ في مدينة سامراء بقيمة 240 مليون دولار".

وأوضحت أن الاتفاق تضمّن "منح مبلغ 3 بالمئة من القيمة الكليَّة للمشروع بعد قيامهم بتسوية الموضوع مع رئيس هيئة استثمار مًحافظة صلاح الدين".

وقالت الهيئة في بيانها، إن المتّهمين "اعترفوا بمنح رئيس هيئة استثمار مُحافظة صلاح الدين أكثر من 10 مليار دينار و100 ألف دولار على دفعتين، بعد إعادة تفعيل الإجازة الاستثمارية".

إلى ذلك، لفتت الهيئة إلى أن محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت، أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ رئيس هيئة الاستثمار في المُحافظة.

وأشارت إلى أنَّه "بعد تنفيذ الأمر وتدوين أقوال المُتَّهمين وتصديقها قضائياً، قرَّرت توقيفهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)".

 

 

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