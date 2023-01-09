مجتمع

إيفان جابرو تطالب بإطلاق "حملة كبرى" لمكافحة الهجرة غير الشرعية

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العراق

أربيل (كوردستان 24)- طالبت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو اليوم الاثنين بإطلاق "حملة كبرى" لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وجاءت تصريحات جابرو خلال مشاركتها في ورشة عمل نُظمت بالتعاون مع كلية القانون في الجامعة الأمريكية ببغداد تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية".

وحضر الورشة رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية جورجي جيغاوري ورئيسة صندوق الإسكان في الأمم المتحدة ريتا كولومبيا وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.

وقالت جابرو في كلمة لها خلال الورشة إن وزارتها "تستطيع أن تخدم فئة المهاجرين وبالأخص الشباب للحد من الهجرة غير الشرعية ومخاطرها السلبية عبر البرامج التوعوية وإقامة المؤتمرات".

وطالبت الوزيرة بإطلاق "حملة وطنية كبرى مشتركة من وزارة الهجرة والمؤسسات الحكومية والجامعات والمنظمات الدولية للتقليل والحد من هذه الظاهرة".

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