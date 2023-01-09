التحالف الدولي : إختبار نظام الدفاع الجوي ضد الدرون في قاعدة عين الاسد.

أربيل ( كوردستان 24 ) - أعلن التحالف الدولي ضد داعش أنه أجرى تدريبات على نظام الدفاع الجوي ضد طائرات الدرون بدون طيار في قاعدة عين الاسد .

وجاء في بيان للتحالف الدولي اليوم الاثنين 9 كانون الثاني 2023 : أجريت تدريبات في قاعدة عين الاسد لاختبار نظام الدفاع الجوي ضد طائرات الدرون في القاعدة الجوية والقوات المتمركزة هناك أصبحت على أتم الجاهزية لتصدي الطائرات بدون طيار .

وأشار البيان أن هذه التدريبات ضمن مسؤوليات قوات التحالف جاءت للتاكد من قدرات القوات في حماية نفسها والمدنيين ،وأوضح البيان أن قوات التحالف مستمرة في مهامها التدريبية مع القوات المتحالفة للقضاء بشكل تام على داعش .