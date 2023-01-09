مجلس أمن كوردستان يطيح بشبكتين إرهابيتين ويحبط هجماتهما في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان اليوم الاثنين الإطاحة بشبكتين إرهابيتين كانتا تخططان لشن هجمات وأعمال قتل في أربيل خلال أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة.

وقال المجلس في بيان إن الشبكتين مرتبطتان بتنظيم داعش الإرهابي، وكانتا تعتزمان تنفيذ تفجيرات وأعمال إرهابية في مدينة أربيل ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وأضاف أن المديرية العامة لمكافحة الإرهاب ومديرية أسايش (أمن) أربيل تمكنتا في كانون الأول ديسمبر المنصرم من إحباط تلك الهجمات بعد الإطاحة بالشبكتين.

وأشار البيان إلى أن الشبكتين تتألفان من أربعة إرهابيين كانوا يخططون لشن هجماتهم قبل ليلة رأس السنة، بأوامر من قيادة تنظيم داعش.

هذا وتضم الخلية الأولى الإرهابي حمزة أياد أحمد المعروف باسم سياف القريشي، والإرهابي مهاجر أحمد عزاوي الملقب بأبو جعفر.

وقال مجلس أمن إقليم كوردستان إن الخلية الأولى اُعتقلت في 23 من كانون الأول 2022، لافتاً إلى أن القريشي كان يخطط لتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام البوابة الرئيسية للمديرية العامة لمكافحة الإرهاب من خلال التعاون مع الإرهابي المعتقل أبو جعفر.

وأوضح البيان أن الخلية الأولى كانت تخطط كذلك لتفجير سيارة ملغومة عبر جهاز تحكم عن بعد أمام مقر أسايش قضاء عنكاوا بأربيل.

أما الشبكة الثانية، فتتألف من الإرهابي موسى إسماعيل علوان إسماعيل المكنى يعقوب، والإرهابي (م.أ.ح) الذي كان موقوفاً في سجن الهول السوري، وشارك في قتل العديد من المواطنين في المخيم نفسه، وفق البيان.

وجاء في البيان "قدِم هذان الإرهابيان إلى أربيل عام 2022، وكانا يخططان لشن هجمات إرهابية وعمليات قتل بأوامر من قادة داعش".

وعرض مجلس أمن اقليم كوردستان اعترافات أعضاء الشبكتين.