السوداني: وضعنا في برنامجنا الوزاري حماية حقوق الإيزيديين

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين إن حكومته وضعت حماية حقوق الإيزيديين في برنامجها الوزاري.

وأضاف مجلس الوزراء في بيان أن السوداني استقبل وفداً من المواطنين الإيزيديين في لقاء استمع خلاله إلى عدد من طروحات الوفد تتعلق بشؤونهم والمتطلبات المعيشية والخدمية والأمنية في مناطقهم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن رئيس الوزراء وجّه بمتابعة تلك المتطلبات.

وجاء في البيان "قدّم الوفد في مستهل اللقاء الشكر إلى السيد السوداني نيابة عن المواطنين الإيزيديين في قضاء سنجار، بعد قرار مجلس الوزراء الشهر الماضي بتمليكهم منازلهم وأراضيهم السكنية في 11 مجمعاً بصورة رسمية وتوثيق ملكيتهم، التي حالت السياسات التمييزية للنظام السابق دون تمليكها لهم منذ عام 1975".

وأكد السوداني أن "الحكومة وضعت في برنامجها الوزاري رعاية وحماية حقوق جميع المكوّنات ومنها المكون الإيزيدي العراقي، الذي تعرض لأبشع جريمة ضد الإنسانية ارتكبتها بحقهم عصابات داعش الإرهابية".

وأشار إلى أن "العراق يتميز بتنوع أطيافه ومكوناته، وهذا التنوع يمنحه قوة ويزيده ازدهاراً، ويعزز من تماسكه الاجتماعي"، لافتاً إلى أن "حقوق المكونات مصانة دستورياً، وأن الحكومة تعمل على ترسيخها في برامج عمل ومشاريع خدمية تصب في خدمات أبناء المكونات، على أساس المواطنة والعدالة".