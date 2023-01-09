الذهب يصعد إلى ذروة ثمانية أشهر مع انخفاض الدولار

أربيل (كوردستان 24)- سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر اليوم الاثنين، مدعومة بانخفاض الدولار بعد أن أنعشت بيانات اقتصادية أمريكية في نهاية الأسبوع الماضي الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع سعر الفائدة في المستقبل.

وارتفع الذهب في العقود الفورية 0.6 بالمئة إلى 1876.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ التاسع من أيار مايو في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1882.40 دولار، في حين انخفض الدولار 0.7 بالمئة إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.

واقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وقفزت أسعار الذهب اثنين بالمئة تقريبا يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات نموا معتدلا في الأجور في الولايات المتحدة وانكماشا في نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في ديسمبر كانون الأول.

وتقلص أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب كأداة للتحوط من التضخم وتزيد من كلفة الاحتفاظ بأصل لا يدر عائدا.