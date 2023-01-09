سیاسة

ألمانيا: حل تقسيم قبرص إلى دولتين غير ممكن

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وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك- الصورة لفرانس 24
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك- الصورة لفرانس 24
العالم

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين إن الحل القائم على تقسيم قبرص إلى دولتين غير ممكن وإن ألمانيا ستواصل الضغط من أجل تهدئة التوترات في الجزيرة.

وقالت بيربوك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها القبرصي إيونيس كاسوليديس "ألمانيا تقف بقوة إلى جانبكم. لا يمكن التوصل إلى حل إلا على أساس قرارات الأمم المتحدة".

وتسبب هجوم تركي على قبرص عام 1974 بسبب انقلاب دبره الجيش الذي كان يحكم اليونان آنذاك في تقسيم الجزيرة.

ولا تعترف تركيا بحكومة قبرص اليونانية، في حين فشلت محاولات التوسط لإبرام اتفاق سلام بين الجانبين.

من جانبه قال كاسوليديس "لا يمكن أن يكون التقسيم حلا".

وأضاف "هناك ثلاث انتخابات مقبلة في قبرص واليونان وتركيا، وحتما لن تبدأ أي جهود للمضي قدما لاستئناف الحوار إلا بعد الانتخابات التركية".

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