آميدي يؤكد أهمية تفعيل القوانين لردع التجاوزات المضرة بالبيئة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير البيئة العراقي نزار آميدي اليوم الاثنين على أهمية تفعيل القوانين لردع التجاوزات والمخالفات المضرة بالبيئة في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه النائب حيدر طارق الشمخي عضو مجلس النواب عن محافظة النجف، حسبما ذكره بيان صادر عن مكتبه.

وأكد وزير البيئة خلال اللقاء على "أهمية تفعيل القوانين البيئية التي تمون رادعا للتجاوزات والمخالفات التي تضر بالبيئة العراقية".

كذلك شدد على "ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين".

هذا وأبدى الشمخي دعمه الكامل "لكل القضايا البيئية للمساهمة في الحفاظ على الواقع البيئي في البلاد"، وفق ما أورده البيان.