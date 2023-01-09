المندوب السويدي لدى الاتحاد الأوروبي لكوردستان24: رفضنا طلباً تركياً لتسليم عدد من الكورد

أربيل (كوردستان 24)- قال المندوب السويدي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي لارس دانيلسون اليوم الاثنين إن بلاده رفضت طلباً تركياً لتسليم عدد من المواطنين الكورد إلى أنقرة، مشيراً إلى أن تركيا لم تحرز أي تقدم في مجال حقوق الإنسان طيلة العامين الماضيين.

وقال دانيلسون لكوردستان 24 على هامش أول مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، إن رئيس الوزراء السويدي أعلن مؤخراً رفض مطالب تركيا ولن يسلموا إليها أي أحد.

وأضاف أن السويد، الذي تقود الاتحاد الأوروبي الآن، "تحترم حقوق الأقليات".

وكان دانيلسون يجيب على سؤال لمراسلنا بارزان حسن حول ما إذا كان الاتفاق المبرم بين السويد وتركيا مقابل انضمام ستوكهولم إلى الناتو سيدفع ثمنه كورد سويديون تطالب أنقرة الأوروبيين بتسليمهم إليها.

وفي رده على سؤال لمراسلنا بشأن زج عدد كبير من السياسيين والصحفيين والناشطين الكورد في السجون التركية، أضاف دانيلسون "تركيا دولة مرشحة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن في العامين الماضيين لم نشهد أي تقدم في مجال حقوق الإنسان".

ومضى المندوب السويدي يقول "وفي نهاية هذا العام تتجه تركيا إلى انتخابات داخلية، ونحن نتابع الوضع الداخلي التركي على نحو مستمر".

وعن الاحتجاجات في إيران، الذي قضى فيها إلى الآن نحو 500 مواطن كوردي، قال دانيلسون لمراسل كوردستان 24 "لطالما وافقت السويد على فرض المزيد من العقوبات على إيران في الماضي".

وتابع "في وقت لاحق من هذا العام قد يفرض الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات على إيران، خاصة بعد تعاونها مع روسيا في الهجوم على أوكرانيا".