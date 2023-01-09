اقتصاد

السليمانية تحقق أعلى معدل في الاستثمارات خلال العام الماضي

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- حققت محافظة السليمانية أعلى معدل في الاستثمارات على مستوى إقليم كوردستان خلال العام الماضي، حسبما ذكرته المديرية العامة للاستثمار للمحافظة.

وأظهرت إحصاءات أفصحت عنها المديرية العامة للاستثمار أن السليمانية حصدت خلال عام 2022 أعلى معدل في الاستثمار في إقليم كوردستان.

وبحسب الإحصاءات فقد بلغ عدد الرخص الاستثمارية في المحافظة 39 مشروعاً برأسمال تجاوز 1.32 مليار دولار بما يشكل 50 بالمئة من إجمالي الاستثمار في جميع المحافظات، محققاً بذلك زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2021.

وأشارت المديرية إلى أن القطاعات التجارية والصناعة والسياحية تصدرت قائمة الاستثمار.

هذا وبلغ إجمالي الرخص الاستثمارية في السليمانية، منذ 2006 لغاية العام الماضي، نحو 252 مشروعاً برأسمال قدره 17 ملياراً و500 مليون دولار.

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