مستشار الأمن القومي الأمريكي يعتزم بحث "تهديدات" إيران خلال زيارة لإسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الاثنين إنه سيناقش "التهديدات" التي تشكلها إيران في أثناء زيارته لإسرائيل التي سيجتمع فيها مع حكومتها الجديدة.

وقال سوليفان في إفادة للصحفيين خلال زيارة الرئيس جو بايدن للمكسيك إن الحكومة الأمريكية أوضحت أن الاتفاق النووي مع إيران ليس أولوية في الوقت الحالي وأنها مازالت تعتقد أن الدبلوماسية هي السبيل المناسب لضمان منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف أن إدارة بايدن ستحظى بفرصة للتواصل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن هذه القضية.

وقال "سنعمل على تسوية أي خلافات بيننا بشأن التكتيكات".

وأكد أنه سيسافر إلى إسرائيل لكنه لم يعلن عن موعد للرحلة.