بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بعد إعدام محتجين

أربيل (كوردستان 24)- استدعى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم الاثنين القائم بالأعمال الإيراني بعد أن أعدمت السلطات الإيرانية المحتجين محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني.

وقال كليفرلي في بيان "اليوم استدعيت القائم بالأعمال الإيراني للتنديد بأشد العبارات الممكنة بعمليات الإعدام المروعة التي شهدناها في مطلع الأسبوع".

ومنذ وفاة الفتاة الكوردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما)، قالت بريطانيا إنها فرضت عقوبات على مسؤولين إيرانيين بارزين "لدورهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأُعدم الرجلان شنقا يوم السبت بعد اتهامهما بقتل فرد من قوات الأمن خلال المظاهرات التي اندلعت بعد وفاة أميني.

وبذلك يرتفع عدد المحتجين المعروف رسميا أنهم أُعدموا منذ بدء الاضطرابات إلى أربعة.