الاتحاد الدولي: نهائيات ألعاب القوى بأولمبياد 2024 ستقام مساءً

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الاثنين أن نهائيات منافسات ألعاب القوى على المضمار والميدان بأولمبياد باريس 2024 ستقام مساء.

وأضاف الاتحاد أن المنافسات ستقام على مدار 11 يوما بداية بسباق المشي 20 كيلومترا في الأول من أغسطس آب وانتهاء بماراثون السيدات في 11 من نفس الشهر.

وقال "ستقام منافسات ألعاب القوى في 17 حصة في استاد فرنسا. ستقام كل نهائيات المضمار والميدان في الحصص المسائية ومنافسات الطريق ستقام صباحا في أربعة أيام مختلفة".

وأضاف "سيتمكن الرياضيون الراغبون في الجمع بين سباقي 100 متر و200 متر أو 800 متر و1500 متر أو 1500 متر و5000 متر أو 5000 متر و10000 متر من القيام بذلك دون أن يضطروا للمنافسة في أكثر من فئة واحدة في اليوم".

وتابع "تشمل ثنائيات أخرى محتملة كلا من الوثب الطويل مع الوثب الثلاثي وسباقي المشي 20 كيلومترا و35 كيلومترا".