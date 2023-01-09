العثور على جثّتَين قبالة المغرب من ضحايا غرب مركب في نهاية 2022

أربيل (كوردستان 24)- عثر على جثتين جديدتين قبالة سواحل جنوب المغرب بعد غرق مركب يقلّ مهاجرين مغاربة نهاية كانون الأول ديسمبر، ليرتفع عدد ضحايا هذه المأساة إلى 15، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وقال رئيس بلدية مير اللفت (جنوب) سالم أبردام لوكالة فرانس برس إن "الجثة الأولى انتشلت الجمعة فيما انتشلت الثانية الأحد" مشيرا إلى أن حصيلة قتلى هذه المأساة ارتفعت إلى 15 قتيلا.

وكانت السلطات المغربية انتشلت جثث 13 مهاجرا مغربيا في 30 كانون الأول/ديسمبر بعد انقلاب مركبهم قرب مير اللفت.

وكان المركب يقلّ 45 شخصا ومتجها إلى جزر لاس بالماس الإسبانية في أرخبيل جزر الكناري. وكان المهاجرون قد دفعوا مبالغ تراوح بين 20 ألفا و25 ألف درهم (بين 1800 و2200 يورو)، بحسب موقع هسبريس الإخباري.

وأضاف أبردام "البحث مستمر للعثور على جثث المهاجرين الذين ما زالوا مفقودين".

وأوقف عناصر من الدرك شابا يبلغ 26 عاما من بلدة ريفية في محافظة كلميم (جنوب) للاشتباه في ضلوعه في تسهيل عملية الهجرة غير الشرعية القاتلة هذه، على ما أفاد هسبريس الأحد.

كذلك، تم تحديد أربعة أشخاص آخرين ضالعين فيها ويجري البحث لتوقيفهم، وفق الموقع.

ويُعدّ المغرب الواقع في الطرف الشمالي الغربي من إفريقيا، بلد عبور للكثير من المهاجرين لا سيما الآتين من جنوب الصحراء الكبرى والساعين للوصول إلى أوروبا عبر سواحلها الأطلسية أو المتوسطية.