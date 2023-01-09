وزير تربية كوردستان يطرح مبادرة لطبع كتب الأدباء مجاناً

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد اليوم الاثنين عن طرح مبادرة لطباعة كتب الأدباء والكتّاب مجاناً.

وقال حمه سعيد في بيان إن تلك المبادرة تهدف إلى دعم الكتاب والاهتمام بجملة من الموضوعات في المكتبة الكوردية بما يخدم الشعور الوطني واللغة الكوردية.

وأضاف "وزارة التربية جاهزة لطباعة كتبهم مجاناً في مطبعة وزارة التربية بأربيل".

وأشار إلى أن الكتب المشمولة بالطباعة المجانية يتعين أن تشتمل على خدمة الحس الوطني والقومي وخدمة اللغة الكوردية والقطاع التربوي والتعايش بين الشعب الكوردستاني والبيئة وسبل حمايتها.

وقال إن على الكتاب الحصول على رقم الإيداع من وزارة ثقافة كوردستان، ويجب أن تكون تصاميم الكتب بالأبعاد (17 سم عرض / 24 سم طول) أو (21 سم عرض / 29 سم طول).