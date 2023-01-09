مسرور بارزاني يشيد بأداء الأجهزة الأمنية بعد إحباط تفجيرات لداعش في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين بأداء الأجهزة الأمنية بعد إحباطها خططاً لتنظيم داعش لشن تفجيرات في أربيل.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "نجح قسم مكافحة الإرهاب لدينا في إحباط مخططين لتنظيم داعش لشن تفجيرات في عاصمتنا أربيل خلال احتفالات رأس السنة الميلادية".

وأضاف أن الأجهزة الأمنية اعتقلت أربعة من عناصر داعش بينهم اثنان كانوا يقبعان في مخيم الهول السوري.

وتابع "هذا مثال آخر على العمل المتميز الذي تؤديه أجهزتنا الأمنية والاستخبارية للحفاظ على سلامتنا جميعاً وردع الإرهاب العالمي".

ووجّه رئيس الحكومة شكره إلى الأجهزة الأمنية والاستخبارية على جهودها الدؤوبة.

Our counter terrorism department successfully disrupted two ISIS bombing plots in our capital, Erbil, during the New Year celebrations. Four ISIS members, including two from Al Hol camp in Syria, have been arrested. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) January 9, 2023

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان الإطاحة بشبكتين إرهابيتين كانتا تخططان لشن هجمات وأعمال قتل في أربيل خلال أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة.

وقال المجلس في بيان إن الشبكتين مرتبطتان بتنظيم داعش الإرهابي، وكانتا تعتزمان تنفيذ تفجيرات وأعمال إرهابية في مدينة أربيل ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وأضاف أن المديرية العامة لمكافحة الإرهاب ومديرية أسايش (أمن) أربيل تمكنتا في كانون الأول ديسمبر المنصرم من إحباط تلك الهجمات بعد الإطاحة بالشبكتين.

وأشار البيان إلى أن الشبكتين تتألفان من أربعة إرهابيين كانوا يخططون لشن هجماتهم قبل ليلة رأس السنة، بأوامر من قيادة تنظيم داعش.

هذا وتضم الخلية الأولى الإرهابي حمزة أياد أحمد المعروف باسم سياف القريشي، والإرهابي مهاجر أحمد عزاوي الملقب بأبو جعفر.

وقال مجلس أمن إقليم كوردستان إن الخلية الأولى اُعتقلت في 23 من كانون الأول 2022، لافتاً إلى أن القريشي كان يخطط لتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام البوابة الرئيسية للمديرية العامة لمكافحة الإرهاب من خلال التعاون مع الإرهابي المعتقل أبو جعفر.

وأوضح البيان أن الخلية الأولى كانت تخطط كذلك لتفجير سيارة ملغومة عبر جهاز تحكم عن بعد أمام مقر أسايش قضاء عنكاوا بأربيل.

أما الشبكة الثانية، فتتألف من الإرهابي موسى إسماعيل علوان إسماعيل المكنى يعقوب، والإرهابي (م.أ.ح) الذي كان موقوفاً في سجن الهول السوري، وشارك في قتل العديد من المواطنين في المخيم نفسه، وفق البيان.

وجاء في البيان "قدِم هذان الإرهابيان إلى أربيل عام 2022، وكانا يخططان لشن هجمات إرهابية وعمليات قتل بأوامر من قادة داعش".

وعرض مجلس أمن إقليم كوردستان اعترافات أعضاء الشبكتين.