مسرور بارزاني يشيد بأداء الأجهزة الأمنية بعد إحباط تفجيرات لداعش في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين بأداء الأجهزة الأمنية بعد إحباطها خططاً لتنظيم داعش لشن تفجيرات في أربيل.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "نجح قسم مكافحة الإرهاب لدينا في إحباط مخططين لتنظيم داعش لشن تفجيرات في عاصمتنا أربيل خلال احتفالات رأس السنة الميلادية".

وأضاف أن الأجهزة الأمنية اعتقلت أربعة من عناصر داعش بينهم اثنان كانوا يقبعان في مخيم الهول السوري.

وتابع "هذا مثال آخر على العمل المتميز الذي تؤديه أجهزتنا الأمنية والاستخبارية للحفاظ على سلامتنا جميعاً وردع الإرهاب العالمي".

ووجّه رئيس الحكومة شكره إلى الأجهزة الأمنية والاستخبارية على جهودها الدؤوبة.

