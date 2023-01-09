فوز ثمين للعراق على السعودية في خليجي 25

أربيل (كوردستان 24)- حقق منتخب العراق المضيف فوزا ثمينا على نظيره السعودي 2-صفر الاثنين في الجولة الثانية من خليجي 25 لكرة القدم وبات على مشارف التأهل الى نصف النهائي.

وتصدر العراق المجموعة بفارق الاهداف عن عمان الفائزة على اليمن 3-2 في وقت سابق اليوم، في حين تملك السعودية 3 نقاط.

وفي الجولة الثالثة يلتقي العراق مع اليمن اضعف منتخبات المجموعة وهو في حاجة الى التعادل لضمان التأهل، في حين تلتقي السعودية وعمان في مباراة حاسمة.

اقيمت المباراة وسط امطار غزيرة حولت ارضية الملعب الى برك ماء وامام جمهور قدر بنحو 65 الف متفرج.

فرض المنتخب العراقي افضليته على نظيره السعودي منذ بداية المباراة وكان قريباً من التسجيل مبكرا لولا براعة نواف العقيدي الذي تصدى لكرة أيمن حسين وأمسكها على دفعتين (2).

ثم افتتح "اسود الرافدين" التسجيل عندما استقبل ابراهيم بايش كرة مرتدة من الدفاع داخل منطقة الجزاء وسددها قوية على يسار الحارس السعودي (30).

وفي الشوط الثاني كاد العراق يضاعف النتيجة لولا تألق العقيدي الذي تصدى لرأسية حسن جبار قبل أن يبعدها الدفاع (46)،

ونشط المنتخب السعودي في الدقائق العشرين الاخيرة بعد سلسلة من التبديلات ونجح بالوصول الى مرمى الحارس احمد باسل لكن محاولاته كانت خجولة ولم تشكل خطرا على المرمى العراقي.

وحسم العراق النتيجة نهائيا في صالحه قبل النهاية بأربع دقائق عندما استثمر ركلة ركنية وأضاف هدفه الثاني بواسطة اسو رستم الذي ارتقى للكرة ولعبها برأسه داخل المرمى.