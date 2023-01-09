الحلبوسي: نعمل على إنصاف الإيزيديين وتحصيل حقوقهم

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الاثنين إن بغداد تعمل على إنصاف الإيزيديين وتحصيل حقوقهم.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً من أهالي سنجار من الإيزيديين، حسبما ذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي للحلبوسي.

وأضاف البيان أن الحلبوسي استمع إلى "عدد من طروحات الوفد تتعلق بشؤونهم، ومتطلبات مناطقهم، والمشاكل التي تحتاج إلى معالجات، منها إدارية وأمنية وأوضاع النازحين، وقد وجَّه بمتابعتها".

وأكد الحلبوسي "على دعم المكون الإيزيدي الذي تعرَّض لأبشع جريمة ضد الإنسانية على يد عصابات داعش الإرهابية".

وأشار إلى العمل مع الجهات المختصة؛ لإنصافهم وتحصيل حقوقهم إلى جانب حقوق مكونات أبناء الوطن، وفق تعبير البيان.