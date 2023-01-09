ریاضة

صندوق قطري قد يستهدف شراء مانشستر يونايتد أو ليفربول أو توتنهام

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العالم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت بلومبرغ اليوم الاثنين أن صندوقا قطريا قد يستهدف شراء مانشستر يونايتد أو ليفربول أو توتنهام وكلها أندية تنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقالت بلومبرغ نقلا عن مصدر على دراية بالأمر إن ناصر الخليفي رئيس قطر للاستثمارات الرياضية عقد مؤخرا مباحثات مع دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام هوتسبير بشأن شراء حصة في النادي اللندني.

وأضافت أن الصندوق يدرس كذلك الاستثمار في منافسين لتوتنهام بينهم مانشستر يونايتد أو ليفربول، إما عن طريق الاستحواذ الكامل أو شراء حصص فيهما.

لكنها قالت إن المتحدث باسم الصندوق رفض التعليق بينما نفى متحدث باسم توتنهام عقد اجتماع بخصوص بيع حصص في النادي ورفض متحدث باسم يونايتد التعليق فيما لم يرد متحدث باسم ليفربول على طلب للتعليق.

وقال المصدر إن مداولات الصندوق لا تزال جارية وقد لا تسفر عن اتفاق، مشيرا إلى أن أنظار الصندوق اتجهت نحو الاستثمار في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد استضافة قطر لكأس العالم بفضل النمو الذي تحققه المسابقة الأوروبية والأهمية العالمية التي تحظى بها.

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