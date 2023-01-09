نائب رئيس البرلمان: الكورد لم يستعيدوا حصصهم من المناصب في بغداد حتى الآن

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله اليوم الاثنين أن الكورد لم يستعيدوا حتى الآن حصصهم من المناصب الأمنية في بغداد.

وفي مقابلة مع برنامج باسي روژ (حديث اليوم) الذي تعرضه كوردستان 24 وتقدمه الإعلامية ژينو محمد قال شاخوان عبد الله "ثمة مناصب أمنية عدة في العراق وهي من حصة الكورد، لكن لم يشغلها أي كوردي لغاية الآن".

وأضاف أن المشكلة الكوردية مع بغداد فيما يتعلق بالمناصب الأمنية لا تقتصر على منصب رئاسة الأركان فحسب، بل هناك مناصب عديدة لم يستعيدها الكورد رغم أنها من حصتهم.

ولفت عبد الله خلال المقابلة إلى أنه لا يمكن أن يكون وزير الداخلية ووكلاءه الأربعة من العرب حصراً دون وجود أي كوردي بينهم.

وتابع "لقد طالبنا بالمناصب التي كان يشغلها الكورد، وبناء على الاتفاقات، فإن تلك المناصب ستستعاد خطوة بعد أخرى في الأيام المقبلة".