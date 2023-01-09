كندا تفرض عقوبات جديدة على إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة الكندية الإثنين عن رزمة عقوبات جديدة ضد منظمات ومسؤولين إيرانيين متهمين بالتواطؤ مع النظام و"قمعه الوحشي للأصوات الإيرانية الشجاعة".

وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي "كندا متضامنة مع الشعب الإيراني الذي لا يزال يعاني من انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان الأساسية".

وأضافت "يجب على النظام الإيراني وضع حد لإجراءاته المروعة لقمع التظاهرات".

وأعلن القضاء الايراني في وقت سابق اليوم الثلاثاء ثلاثة أحكام جديدة بالإعدام بعد 48 ساعة من إعدام متظاهرين اثنين ما أثار موجة تنديد دولية واسعة.

وفي الأشهر الماضية، فرضت الحكومة الكندية عقوبات على 127 شخصا و189 كيانا ايرانيا بينها شرطة الأخلاق في الجمهورية الإسلامية.