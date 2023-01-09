سیاسة

كندا تفرض عقوبات جديدة على إيران

author_image Kurdistan24 اربیل
العلم الوطني لدولة كندا
العلم الوطني لدولة كندا
العالم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة الكندية الإثنين عن رزمة عقوبات جديدة ضد منظمات ومسؤولين إيرانيين متهمين بالتواطؤ مع النظام و"قمعه الوحشي للأصوات الإيرانية الشجاعة".

وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي "كندا متضامنة مع الشعب الإيراني الذي لا يزال يعاني من انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان الأساسية".

وأضافت "يجب على النظام الإيراني وضع حد لإجراءاته المروعة لقمع التظاهرات".

وأعلن القضاء الايراني في وقت سابق اليوم الثلاثاء ثلاثة أحكام جديدة بالإعدام بعد 48 ساعة من إعدام متظاهرين اثنين ما أثار موجة تنديد دولية واسعة.

وفي الأشهر الماضية، فرضت الحكومة الكندية عقوبات على 127 شخصا و189 كيانا ايرانيا بينها شرطة الأخلاق في الجمهورية الإسلامية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف