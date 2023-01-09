انطلاق الدورة 19 لمهرجان الشارقة للشعر العربي

أربيل (كوردستان 24)- بدأت الدورة التاسعة عشرة لمهرجان الشارقة للشعر العربي اليوم الاثنين في الإمارات بمشاركة أكثر من 100 شاعر وشاعرة وناقد وإعلامي من نحو 14 دولة.

وكرم حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في حفل الافتتاح الفائزين بجائزة الشارقة للشعر العربي وهما شيخة عبد الله المطيري من الإمارات وحسن الزهراني من السعودية "تقديرا لعطائهما وتثمينا لإبداعهما وإنتاجهما الشعري".

وتضمن الحفل الذي أقيم بقصر ثقافة الشارقة قراءات شعرية للشاعرين المكرمين إضافة إلى المصري علاء جانب الذي ألقى قصيدة بعنوان (أمنيات لعمر مضى).

كما سلم حاكم الشارقة جائزة نقد الشعر العربي لكل من فتحي الشرماني من اليمن عن بحث (استراتيجية التحول الثقافي في القصيدة اليمنية المعاصرة) ومحمد الطنحاوي وعبد الرحيم وهابي من المغرب عن البحثين (النقد القاصر، وصيرورة الإيقاع الشعري) و(أنساق التخييل في الشعر العربي المعاصر: مقاربة في خطاب النقد وخطاب الشعر).

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى الخامس عشر من كانون الثاني يناير سبع أمسيات شعرية وجلسة شعرية صباحية وسلسلة توقيعات إضافة إلى ندوة فكرية بعنوان (الشعر بين التعبير والتأثير) يتحدث فيها سالم الدهام من الأردن ومحمد الديباجي من المغرب ومحمد أبو شوارب من مصر وآخرون.

وينتقل المهرجان في يومه السابع والأخير إلى مدينة خورفكان حيث يستضيف مجلسها الأدبي ضمن أمسية شعرية ثمانية شعراء من مصر والمغرب والسعودية والسودان وفلسطين وسوريا.