انخفاض طفيف في أسعار النفط

أربيل (كوردستان24)- تغيرت أسعار النفط قليلا اليوم الثلاثاء، متخلية عن بعض مكاسب الجلسة السابقة، حيث ينتظر المتداولون توضيحا بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة لقياس التأثير على الاقتصاد والطلب على الوقود.

يقول صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إن بيانات التضخم الجديدة الصادرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع ستساعدهم على تحديد ما إذا كان بإمكانهم إبطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة في اجتماعهم القادم، إلى زيادة ربع نقطة فقط بدلاً من القفزات الأكبر التي استخدموها في معظم عام 2022.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم 36 سنتًا إلى 79.26 دولارًا للبرميل، بانخفاض 0.45٪ بحلول الساعة 04:20 بتوقيت جرينتش. وهبط الخام الأمريكي 25 سنتات أو 0.35 بالمئة إلى 74:37 دولارا للبرميل.

وصعد كلا الخامين القياسيين بنسبة 1٪ يوم الاثنين، بعد أن فتحت الصين حدودها في عطلة نهاية الأسبوع للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة بعد أن سجل أدنى مستوى في سبعة أشهر في الجلسة السابقة. إن قوة الدولار تجعل النفط، المسعّر بالعملة، أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.